Iraq. Uccise la collega di lavoro che aveva rifiutato la sua proposta di matrimonio. Condannato a morte

AgenPress – Un uomo è stato condannato a morte in Iraq per aver ucciso a colpi di arma da fuoco il 29 marzo scorso una sua collega dopo che questa aveva rifiutato ripetutamente le sue proposte di matrimonio.

L’uomo aveva portato una pistola al ministero e sparato alla sua collega, Shadia Abdullah, che in seguito è morta in ospedale. La famiglia della donna ha negato al portavoce della polizia e ai social il suggerimento di una relazione tra i due.

Lo zio racconta che l’uomo si era proposto ad Abdullah un anno fa, ma lei aveva rifiutato e si era fidanzata con un altro uomo due settimane fa. “Se qualcuno si propone e non viene accettato, devi ucciderlo?”,

Abdullah era in congedo di due giorni dal lavoro per prepararsi al suo matrimonio, che avrebbe dovuto svolgersi la settimana successiva, ma era tornato per riscuotere il suo stipendio, distribuire dolci prima del suo matrimonio.

“Siamo tristi e scioccati dalla notizia, è una catastrofe straziante nel ministero”, aveva detto Omed Mohammed, portavoce del ministero dell’elettricità, osservando che i due dipendenti lavoravano in dipartimenti separati del ministero.

Non si conoscono le generalità del condannato né l’età della vittima, uccisa nel suo ufficio nella sede del ministero dell’elettricità.

I giudici hanno applicato il codice penale secondo cui la pena di morte viene inflitta a tutti i colpevoli di omicidio preterintenzionale.

L’articolo 406 del codice penale iracheno afferma che “qualsiasi persona che uccida intenzionalmente un’altra è punibile con la morte” in alcune circostanze, anche se l’omicidio è premeditato.

La violenza contro donne e ragazze è comune ed endemica nel Kurdistan iracheno, nonostante il governo regionale del Kurdistan KRG prometta di affrontare la questione. Le donne curde spesso si suicidano per sfuggire alla violenza domestica o ai matrimoni forzati.

Molte altre donne curde devono affrontare matrimoni forzati e minorenni, violenze domestiche o problemi di poligamia.

Durante il 2020, almeno 25 donne sono state uccise, altre 38 si sono suicidate, 67 si sono auto-immolate, sono state intentate 10.370 cause legali e sono state registrate 125 aggressioni sessuali, secondo la direzione generale per la lotta alla violenza contro le donne.

I numeri non riflettono pienamente l’entità del problema perché la violenza domestica spesso non viene denunciata.