Isola dei Famosi. l’Avv. Luca Di Carlo: devolverà in beneficenza il ricavato della vendita degli abiti e degli occhiali indossati nel reality

AgenPress. A pochi giorni dalla fine del programma televisivo “l’Isola dei Famosi 2022”, l’Avvocato Luca Di Carlo devolverà in beneficenza, il ricavato della vendita degli abiti e degli occhiali indossati nel reality, alle più note Associazioni che difendono il diritto alla vita ed alla libertà degli animali.

La serie di occhiali in particolare verrà battuta dalla casa d’aste Sotheby’s (New York) e la base d’asta parte da 100.000 dollari.

Nella puntata televisiva dell’Isola dei Famosi del 7 maggio l’Avvocato affermò che: ”il senso della vita è quello di tutelare il diritto alla vita e alla libertà di qualsiasi creatura vivente: umani ed animali compresi”.

Luca Di Carlo, noto anche per essere stato il legale di Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar, PornHub e di Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stato ingaggiato nel noto reality come “Special Guest”.

Il suo look ha contagiato a tal punto da essere imitato soprattutto per gli occhiali da sole: sempre presenti in tutte le puntate.