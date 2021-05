Istat. La burocrazia italiana è ostacolo a competitività per il 33% delle imprese

AgenPress – Gli adempimenti burocratici “vengono percepiti dalle imprese come un ostacolo molto rilevante alla loro competitività”: una impresa su tre, il 33,1% del totale, “vede negli oneri amministrativi e burocratici un ostacolo allo sviluppo della propria capacità competitiva”.

Lo sostiene l’Istat in audizione alla Commissione parlamentare sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa, in base al Censimento 2018 su un campione di circa 280 mila di imprese con 3 e più addetti, rappresentative di un universo di poco più di un milione di imprese, che producono l’84,4% del valore aggiunto nazionale.

La quota di imprese che vedono la burocrazia come un ostacolo è “superiore a quelle che dichiarano come ostacolo la carenza di risorse finanziarie (il 29,6%)”. Coerentemente con un quadro ciclico che era caratterizzato da una crescita limitata, “la carenza di domanda per i beni e servizi offerti risultava anch’essa tra i principali ostacoli alla competitività (per il 19,2% delle imprese), insieme alla percezione di un contesto socio-economico poco favorevole (19%)”.