Ius Scholae. Comm. Affari Costituzionali adotta testo base. Sì di FI, M5S e Centrosinistra. No di Lega e Fdi

AgenPress – La Commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato come testo base sulla riforma della cittadinanza il testo del relatore Giuseppe Brescia (M5s) che introduce lo ius scholae. A favore del testo Brescia si sono espressi M5s, il centrosinistra e Forza Italia, contro Lega e Fdi, mentre Coraggio Italia si è astenuta.

“Sono state delle dichiarazioni di voto molto belle perché in qualche modo sono stati anticipati i temi degli emendamenti: c’è chi vuole di più, chi di meno, io come relatore mi sono tenuto su una linea mediana. Ringrazio quanti si sono impegnati per andare avanti e la prossima settimana stabiliremo il termine per la presentazione degli emendamenti”.

“Il voto favorevole di Forza Italia dimostra che questa questione non è di destra o di sinistra, ma di libertà e civiltà. Nella prossima settimana in ufficio di presidenza definiremo il termine per la presentazione degli emendamenti”, dice Giuseppe Brescia.

“Abbiamo bisogno di un dibattito normale in commissione e per questo ho presentato un testo molto semplice. Non c’è nessuno ius soli in discussione. Con il modello dello ius scholae diritti e doveri camminano insieme. Chi aspetta questa legge non merita uno show pre-elettorale”.