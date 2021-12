Kabul. Esplosione vicino all’aeroporto. Colpita una casa, morto un bambino

- Advertisement -

AgenPress – Una nuova esplosione si è verificata a Kabul, vicino all’aeroporto, nell’area di Khawaja Bughra. Almeno due persone sono rimaste uccise e tre ferite in quello che sembra essere un attacco missilistico: lo riferisce l’agenzia di stampa afghana Asvaka. Nell’attacco sarebbe morto un bambino. Un funzionario della sicurezza del governo appena deposto ha riferito all’agenzia Afp che si è trattato di un razzo che “dalle prime informazioni ha colpito una casa”.

A quanto riferisce il Guardian, la casa colpita oggi da un razzo a Kabul si trova circa 5 chilometri a nord ovest dall’aeroporto. L’emittente Arabiya ha postato il video che mostra una colonna di fumo che si alza dall’area dello scalo. In precedenza il segretario di stato americano Anthony Blinken aveva confermato il rischio di altri attacchi entro il 31 agosto, scadenza per l’evacuazione dall’Afghanistan. “Restano ancora 300 americani da evacuare” da Kabul, ha fatto sapere Blinken.

Il segretario di Stato Usa, ha detto che “non è probabile” che gli Stati Uniti avranno una presenza diplomatica in Afghanistan dopo il primo settembre. Lo ha detto intervistato da Meet The Press sulla Nbc. Blinken ha tuttavia ribadito “l’impegno a continuare ad aiutare a lasciare l’Afghanistan le persone che vogliono andarsene e che non sono fuori entro il 1 settembre, impegno che rimane”.