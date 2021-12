Kabul. Gen. McKenzie, i talebani “non sono quello che dicono, ma quello che fanno”

- Advertisement -

AgenPress – Il capo del comando centrale degli Stati Uniti, il generale Kenneth “Frank” McKenzie, ha affermato alla Cnn che i talebani e gli Stati Uniti condividono uno “scopo comune” nella missione di evacuazione dell’Afghanistan.

Quando gli è stato chiesto se si fida dei talebani o se il gruppo ha permesso l’attacco all’aeroporto di Kabul, ha risposto:

“Se hanno lasciato che accadesse, non lo so. Non credo ci sia nulla che mi convinca che abbiano permesso che accada. Se mi fido o meno di loro… è una parola che uso con molta attenzione. “Non è quello che dicono, è quello che fanno”. Hanno una ragione pratica per volere che usciamo di qui entro il 31 agosto. Vogliono bonificare l’aerodromo. Vogliamo uscire anche quel giorno, se è possibile farlo. Quindi condividiamo uno scopo comune “Finché manteniamo vivo questo scopo comune, è stato utile lavorare con loro. Hanno ridotto alcuni dei nostri problemi di sicurezza e sono stati utili per lavorare in futuro”, ha affermato McKenzie.

“Ora a lungo termine, non so cosa accadrà. Ti dirò questo: ogni volta che costruisci un piano di evacuazione non combattente come questo e porti le forze, ti aspetti di essere attaccato. Pensavamo che sarebbe successo prima o poi. È tragico quello che è successo oggi. È tragico che ci siano così tante vittime. Siamo pronti a continuare la missione. Penso che possiamo continuare a condurre la nostra missione anche mentre stiamo ricevendo attacchi come questo”.

mentre continuano a indagare sugli autori dell’attacco di oggi contro l’aeroporto di Kabul, sono anche concentrati su altri “flussi di minacce estremamente attivi” all’aeroporto.

“Ma in questo momento il nostro obiettivo è davvero, abbiamo altri flussi di minacce attive, flussi di minacce estremamente attivi contro l’aeroporto, vogliamo assicurarci di prendere le misure per proteggerci lì. Il nostro focus è su questo”, ha detto.

“In questo momento, il nostro obiettivo è andare avanti e garantire che non si verifichi un altro attacco di questa natura, perché come sapete, in genere lo schema prevede attacchi multipli e vogliamo essere preparati ed essere pronti a difenderci”, ha continuato.

Il generale ha spiegato che queste minacce significano che potrebbero essere “imminenti” e “potrebbero verificarsi in qualsiasi momento” e potrebbero includere attacchi missilistici, attacchi di veicoli o un attentatore suicida in giubbotto.

Il generale ha osservato che nei prossimi giorni impareranno di più sull’attacco all’aeroporto e sperano di condividere maggiori informazioni.