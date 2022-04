Kiev. Riconsegnati 86 soldati ucraini catturati dai russi. Soldatesse rasate per “disprezzo”

- Advertisement -

AgenPress – “Restituiti i nostri prigionieri – 86 soldati, di cui 15 donne. Sono stati violentemente rasate… In segno di umiliazione, arroganza e disprezzo.

Lo denuncia su Facebook il presidente della Commissione diritti umani del parlamento ucraino Dmytro Lubinets postando una foto delle soldatesse.

“Quindi in che modo le azioni degli occupanti russi sono diverse dai fascisti? Niente! Sono anche peggio, wow!

In Irpen, Rashisti sparavano a ragazze e donne, e poi salivano sui carri armati! Pensaci! Questi non sono umani, questi non sono nemmeno animali! Questo è un abominio..