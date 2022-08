La Cina minaccia Nancy Pelosi per visita a Taiwan. “Adotteremo misure forti e decise. Non staremo a guardare”

- Advertisement -

AgenPress – La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi è in visita in Asia, compreso Taiwan secondo un alto funzionario del governo taiwanese e un funzionario degli Stati Uniti, nonostante gli avvertimenti dei funzionari dell’amministrazione Biden, preoccupati per la risposta della Cina a un livello così alto -visita del profilo.

Pelosi ha guidato una delegazione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in visita nella regione indo-pacifica. Secondo l’itinerario pubblico degli Stati Uniti, Pelosi ha visitato Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone. Taiwan, che è fonte di preoccupazione per il mondo esterno, non era in programma la lista. Pelosi ha incontrato oggi il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong e il presidente Halimah Yacob, mentre i media malesi hanno sottolineato che Pelosi arriverà a Kuala Lumpur domani mattina e dovrebbe rimanere per alcune ore.

Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali, i media locali di Taiwan hanno riferito che Pelosi arriverà martedì sera, diventando il funzionario statunitense eletto di grado più alto a visitare in più di 25 anni. Lo United Daily News, Liberty Times e China Times, i tre maggiori quotidiani nazionali di Taiwan, hanno citato fonti non identificate che affermano che sarebbe arrivata a Taipei dopo aver visitato la Malesia e aver trascorso la notte.

Una visita del genere susciterà furore a Pechino, che considera Taiwan come un proprio territorio e ha più volte avvertito di “gravi conseguenze” se il viaggio segnalato dovesse andare avanti.

“Se Pelosi insiste per visitare Taiwan, la Cina adotterà misure decise e forti per difendere la propria sovranità e integrità territoriale”, ha detto a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, senza fornire dettagli.

“Coloro che giocano con il fuoco moriranno per questo. Vorremmo ammonire ancora una volta gli Stati Uniti che siamo completamente preparati per qualsiasi evenienza e che l’EPL non starà mai a guardare”. L’Esercito popolare di liberazione è l’esercito cinese.

La Cina assicura che le sue forze armate non staranno “a guardare” nel caso di una visita a Taiwan della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. “Vorremmo avvertire ancora gli Usa che la Cina è in attesa e che l’Esercito popolare di liberazione non starà a guardare”, ha aggiunto assicurando che “la Cina prenderà sicuramente contromisure decise e forti a difesa della sovranità e integrità territoriale”.