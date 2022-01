La classifica 2021 delle case più cercate

- Advertisement -

AgenPress. Casa.it ha pubblicato la classifica delle case più cercate del 2021, svelando i luoghi, le tipologie, le metrature, i prezzi che raccontano le abitudini, i bisogni e i desideri delle persone quando cercano casa.

I luoghi

Nel 2021 il Nord Italia si conferma al primo posto della classifica per volumi di ricerca, seguito dal Centro, dal Sud e dalle isole, come nel 2020.

Nel 2021 si è cercato di più casa in Lombardia, seguita dal Lazio e dalla Toscana. Lombardia e Lazio si confermano sui due gradini più alti del podio come nel 2020, mentre al terzo posto sale la Toscana guadagnando ben tre posizioni rispetto all’anno scorso e prendendo il posto che nel 2020 era del Veneto, che quest’anno è in quarta posizione.

Milano, Roma e Torino sono le città e le province dove sono state fatte più ricerche nel 2021.

Nel 2021 i comuni non capoluogo di provincia che hanno ottenuto i volumi di ricerca più elevati sono stati Sanremo in provincia di Imperia, Vigevano in provincia di Pavia e Anzio in provincia di Roma.

Tra i comuni con meno di 100.000 abitanti, Varese è al primo posto per volumi di ricerca di case, seguito da Savona e Sanremo.

Le tipologie e le metrature

Le tipologie di casa più cercate sono nell’ordine appartamento, villa e casa indipendente, come nel 2020.

Per quanto riguarda le metrature, si conferma la voglia di abitazioni più grandi emersa nel 2020. La fascia più cercata è quella che va dai 51 ai 100 mq, al secondo posto quella che va dai 101 ai 150 mq e al terzo posto quella che va dai 151 ai 250 mq.

In merito ai tagli degli appartamenti più cercati, si conferma la classifica del 2020 con al primo posto il trilocale, che è sempre il più richiesto, al secondo il bilocale e al terzo il quadrilocale.

Come l’anno scorso, chi intende acquistare casa ha delle preferenze diverse da chi la vuole affittare. Chi cerca una casa da acquistare sceglie appartamenti più grandi, preferendo, al primo posto, il trilocale, al secondo il quadrilocale e al terzo il bilocale; chi cerca una casa in affitto, invece, cerca soprattutto i bilocali, seguiti dai trilocali e dai quadrilocali.

I prezzi

Per le case in vendita, come nel 2020, quelle più cercate hanno un prezzo che va da 100.001 euro a 200.000 euro, seguite da quelle da 50.001 euro a 100.000 euro e da quelle da 200.001 a 300.000 euro.

Per quanto riguarda l’affitto, le ricerche si concentrano soprattutto sulle case con canone mensile da 401 euro a 600 euro, da 201 euro a 400 euro e da 601 a 800 euro, come nel 2020.

“La classifica fotografa una situazione in linea con il trend dello scorso anno, confermando l’esigenza delle persone di abitare in spazi ampi soprattutto quando si ha intenzione di comprare casa, meno quando si tratta di affittarne una – commenta Daniela Mora, Head of Consumer & Brand Marketing di Casa.it – Per le persone è sempre più importante cercare casa a pochi minuti da specifici punti d’interesse riferiti alla propria quotidianità e la vicinanza ai servizi è una necessità forte. Tra i servizi più cercati troviamo la metropolitana, i supermercati, le fermate dell’autobus e le scuole di tutti gli ordini e grado”.