La Russia ordina all’ Agenzia Ebraica di fermare le sue attività. Cortina di ferro contro ebrei

AgenPress – Il governo russo ha ordinato all’Agenzia Ebraica di cessare tutte le operazioni all’interno del Paese, ha appreso il Jerusalem Post .

L’ordine è stato dato in una lettera ricevuta dal governo russo all’inizio di questa settimana. Funzionari dell’Agenzia Ebraica hanno confermato che la lettera è stata ricevuta ma non hanno voluto commentare la risposta che è attualmente allo studio negli uffici dell’organizzazione a Gerusalemme in consultazione con il Ministero degli Esteri e l’Ufficio del Primo Ministro.

“Come parte del lavoro della delegazione dell’Agenzia ebraica in Russia, occasionalmente siamo tenuti ad apportare alcune modifiche, come richiesto dalle autorità”, ha affermato l’agenzia in risposta a una domanda del Post . “I contatti con le autorità sono continui, con l’obiettivo di continuare le nostre attività secondo le regole stabilite dagli organi competenti. Ancora oggi, un tale dialogo avviene”.

L’ordine arriva in mezzo alla crescente tensione tra Israele e Russia sulla posizione di Gerusalemme riguardo alla guerra in corso in Ucraina e sulla sua politica di stare con Kiev e il suo leader in battaglia Volodymyr Zelensky. Lunedì, il ministero degli Esteri russo ha definito inaccettabili gli attacchi alla Siria che sono stati attribuiti a Israele e ha chiesto la cessazione incondizionata degli attacchi.

Fonti di spicco della comunità ebraica russa hanno detto al Post che “le persone della comunità ebraica hanno sentito la cortina di ferro calare su di loro e temono che non saranno in grado di fuggire dal paese”. Secondo una fonte, “un certo numero di ebrei ha affermato che le autorità russe stanno cercando di arrestarli e che temono per la loro vita”.

Uno degli obiettivi principali dell’Agenzia Ebraica è promuovere e facilitare l’aliya dalle comunità ebraiche di tutto il mondo. Se non sarà in grado di essere attivo in Russia, questa sarà la prima volta negli ultimi 30 anni che gli sforzi dell’aliyah saranno vietati nel paese.

Aliyah e il ministro dell’Integrazione Pnina Tamano-Shata hanno risposto al Post, dicendo: “Sono stato aggiornato stamattina in merito alla decisione del ministero della Giustizia russo. Come è noto, l’Agenzia ebraica è un braccio centrale del governo e del ministero per l’assistenza all’immigrazione di ebrei da tutto il mondo verso lo Stato di Israele.

“Dobbiamo garantire che il loro ambito operativo sia mantenuto come è stato nel corso degli anni. Ho fatto appello al Primo Ministro affinché collabori con l’amministrazione di Mosca per risolvere il problema e voglio rafforzare la comunità ebraica in Russia, che deve essere preoccupata in questo momento sulle conseguenze della decisione. L’ aliyah è un diritto fondamentale per gli ebrei della Russia e faremo in modo che sia preservato come tale “.