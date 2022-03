L’Agenzia Spaziale Europea sospende la missione su Marte con la Russia. Deploriamo invasione Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – L’Agenzia spaziale europea ha annunciato giovedì di aver sospeso la missione russo-europea su Marte per l’invasione russa dell’Ucraina.

“Deploriamo profondamente le vittime umane e le tragiche conseguenze dell’aggressione all’Ucraina. Pur riconoscendo l’impatto sull’esplorazione scientifica dello spazio, l’ESA è pienamente allineata con le sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri”, ha affermato l’ESA in una nota.

Durante la sua riunione a Parigi, il consiglio direttivo dell’ESA “ha riconosciuto l’attuale impossibilità di portare avanti la cooperazione in corso con (l’agenzia spaziale russa) Roscosmos sulla missione rover ExoMars con un lancio nel 2022, e ha incaricato il direttore generale dell’ESA di prendere le misure appropriate per sospendere le attività di cooperazione di conseguenza”, ha affermato.

Nonostante la sospensione della missione su Marte, l’ESA ha affermato che il programma della Stazione Spaziale Internazionale “continua ad operare nominalmente. L’obiettivo principale è continuare le operazioni sicure della ISS, incluso il mantenimento della sicurezza dell’equipaggio”.