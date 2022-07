Letta: “Il Partito Democratico in Italia rimane la forza politica europeista più affidabile”

- Advertisement -

AgenPress. Il Partito Democratico in Italia rimane la forza politica europeista più affidabile poiché gli altri partiti nella coalizione crollata non hanno fatto nulla per sostenere Draghi e per garantire stabilità all’Italia e all’Europa.

Le turbolenze politiche in Italia sono arrivate in un momento molto difficile con l’Europa che sta affrontando livelli di inflazione preoccupanti, la guerra in corso in Ucraina e una possibile nuova ondata di COVID.

Lo ha dichiarato il leader del PD Enrico Letta intervenuto a un evento di PES.