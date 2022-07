“Liberate Hong Kong”. Tong, primo arrestato in base alla legge sicurezza, condannato a pagare 1,38 mln di dollari

- Advertisement -

AgenPress – Tong Ying-kit , la prima persona giudicata colpevole ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino è stata condannata a pagare oltre 1,38 milioni di dollari di Hong Kong in spese processuali per le sue offerte legali fallite, inclusa una presentata contro la decisione di processarlo senza giuria.

Tong è stato condannato a nove anni di carcere lo scorso luglio dopo essere stato riconosciuto colpevole di istigazione alla secessione e attività terroristiche.

Tong, allora 23enne, è stato arrestato mentre guidava una motocicletta con una bandiera con la scritta “Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi” – uno slogan popolare tra i manifestanti nel 2019 – contro tre agenti di polizia il 1 luglio 2020, il giorno dopo la sicurezza nazionale è stata promulgata la legge.

Lo slogan è stato bandito dal governo il giorno dopo l’arresto di Tong per aver portato connotazioni di “pro-indipendenza, secessione e sovversione”. L’Alta Corte in seguito ha stabilito che la frase era in grado di incitare altri a commettere la secessione.

Il Dipartimento di Giustizia ha scritto a Tong e ai suoi avvocati a marzo e maggio descrivendo in dettaglio le relative spese processuali.

La prima offerta era una domanda per un atto di habeas corpus – un procedimento legale che implicava che la propria detenzione era illegale – presentata nell’agosto 2020 dopo che la sua libertà su cauzione era stata negata. L’Alta Corte ha respinto il ricorso e condannato Tong al pagamento delle spese del procedimento.

La seconda offerta riguardava la sfida di Tong alla decisione del Dipartimento di Giustizia di processarlo davanti a una giuria di tre giudici della sicurezza nazionale selezionati con cura. L’Alta Corte ha respinto la domanda di Tong per un riesame giurisdizionale della decisione in una sentenza del maggio dello scorso anno e ha respinto il suo successivo ricorso .

Il tribunale non ha ordinato a Tong di coprire i costi di procedura della seconda impugnazione poiché la legge sulla sicurezza nazionale era “ancora nuova per Hong Kong” e vi era “un forte elemento di interesse pubblico”.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto Tong responsabile dei costi del ricorso poiché i giudici hanno stabilito che aveva scelto “di perseguire un ricorso chiaramente indiscutibile dopo aver perso … sostanzialmente per gli stessi motivi”.