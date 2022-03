L’Ucraina accusa la Russia, “spari russi contro Minsk per trascinarla in guerra”

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe si stanno preparando a sparare dall’Ucraina contro il territorio della Bielorussia con l’obiettivo di trascinare Minsk nel conflitto. Lo denuncia su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov. Secondo alcune fonti i bombardamenti sarebbero già iniziati, riportano alcuni media internazionali. Le forze armate ucraine parlano di “provocazione” e il Parlamento di Kiev assicura che l’esercito ucraino non ha pianificato né prevede di intraprendere azioni aggressive contro la Bielorussia il cui presidente Luhashenko che accusa l’Ucraina che voleva attaccare la Bielorussia se non fosse stato per l’attacco preventivo della Russia.