AgenPress – Riunione in zoom del ministri M5S alla presenza di Vito Crimi, dei capigruppo Licheri e Crippa e del sottosegretario Pier Paolo Sileri, in vista della cabina di regia Covid prevista per i prossimi giorni. È emersa una posizione unanime che, prendendo atto dell’andamento della campagna vaccinale e del netto miglioramento del quadro epidemiologico, porta a chiedere l’anticipazione dell’apertura di molte attività e il superamento del coprifuoco alle 22.