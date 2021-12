Mafia. Assoluzioni Subranni, Mori, De Donno, Dell’Utri. Gasparri (FI), denunceremo propalatori di menzogne

- Advertisement -

AgenPress – “Hanno tentato di riscrivere la storia ma non ci sono riusciti. Le assoluzioni di Subranni, Mori, De Donno e Dell’Utri sono importanti e smentiscono quanti attribuivano ai carabinieri una resa alla mafia che, semmai, hanno attuato altri, a Dell’Utri una trattativa ‘politica’ che serviva a gettare fango su Berlusconi”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

“I governi di centrodestra hanno reso permanente il 41Bis, hanno introdotto norme più severe per il sequestro dei beni della mafia, hanno contrastato con decisione, con fatti operativi e con scelte normative ogni forma di illegalità. Subranni, Mori e i carabinieri hanno combattuto la mafia, hanno arrestato Riina, hanno scritto pagine leggendarie di legalità e di contrasto alle cosche. I magistrati che hanno accusato loro e Dell’Utri senza fondamento dovranno rispondere delle loro colpe. Li vorremmo coinvolgere in un pubblico dibattito. Vorremmo sapere ad esempio dall’attuale procuratore generale di Palermo perché fu archiviata, a pochi giorni dalla morte di Borsellino, la sua inchiesta su mafia e appalti. Lì sta la spiegazione di tante vicende. Si sono costruiti castelli di menzogne creando confusione nella lotta alla mafia. Apriremo un pubblico dibattito per denunciare in sede politica e istituzionale tutti i propalatori di menzogne. La verità è che certi togati dovranno spiegare la ragione delle loro azioni. E ripeto, li vogliamo invitare ad un pubblico dibattito davanti al Paese”.