Manovra. Guerra (sottosegretaria Economia), inconcepibile soglia flat tax a 100.000 euro. A 65.000 euro non è in discussione

AgenPress – Sulla proposta di innalzamento della flat tax sugli autonomi ad una soglia di fatturato di 100.000 euro (caldeggiata in primis dalla Lega) “ci sarà un confronto molto aspro nella maggioranza in sede di attuazione della delega fiscale, perché ci sono opinioni diverse”.

Lo ha detto la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra. “Portarlo a 100.000 euro aumenterebbe ancora in modo molto significativo la distanza di tassazione a parità di reddito. Credo che sia inconcepibile”.

L’attuale sistema con soglia a 65.000 euro “non è in discussione, è un sistema che ha dei pregi, perché semplifica l’applicazione dell’imposta, in particolare per quanto riguarda l’Iva”.

Tuttavia, “non è molto giustificato sul piano dell’equità fiscale perché non c’è un particolare motivo per cui i redditi siano tassati in modo diverso a seconda della categoria di appartenenza. Un lavoratore dipendente, un lavoratore autonomo, un pensionato, se prendono 20.000 euro dovrebbero essere tassati nello stesso modo. Così non è nel nostro sistema, è un sistema fortemente iniquo, ma questo tema sembra non interessare molto”.