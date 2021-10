Manovra. Marattin (Iv), in cabina di regia chiesto taglio tasse per 10 mld

- Advertisement -

AgenPress – “In cabina di regia ci è stata fatta una proposta di circa sette miliardi per il taglio delle tasse, più un miliardo che già era in bilancio: noi pensiamo ci sia lo spazio per uno sforzo ulteriore. Tutti i partiti chiedono di tagliare le tasse: è un po’ strano che si faccia col braccino corto, con un terzo delle risorse della manovra. Chiediamo che si arrivi almeno a dieci miliardi, lo abbiamo domandato noi e anche FI”.

Lo dice Luigi Marattin (Iv), lasciando Palazzo Chigi con il ministro Elena Bonetti.

“L’impianto della manovra è ottimo, con tante scelte pro crescita. Ma se ci sono soldi al Reddito, è giusto tagliare le tasse”.