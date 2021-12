Manovra. Meloni, è sicuramente deludente. Draghi ha autorevolezza anche se finora non sempre l’ha spesa

AgenPress – “La manovra è sicuramente deludente. Credo che non servisse Mario Draghi per fare una manovra di compromesso di questo genere. Non c’è visione, non c’è niente sulla crescita. Abbiamo formalizzato una serie di emendamenti che speriamo possano avere diritto di cittadinanza, anche se i tempi della manovra dicono altro, dicono che il Parlamento ancora una volta farà il passacarte. Questo comincia a diventare un problema serio per la nostra democrazia che pare solo Fratelli d’Italia ponga”.

Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine dell’assemblea di Coldiretti.

Il discorso di Mario Draghi ieri alle Camere sull’Ue “lo valuto sicuramente positivamente. Mi pare che Mario Draghi, da presidente del Consiglio, si renda conto di tante cose che noi segnaliamo da tempo, che magari erano meno visibili quando si guardava il mondo dal punto di vista europeo, ma che sono molto più visibili se si guarda dal punto di vista italiano”, ha detto ancora.

“Sicuramente Draghi ha una autorevolezza che può spendere in Europa, anche se non sempre l’ha spesa finora. Noi abbiamo stipulato con la Francia il Trattato del Quirinale perché non è stato posto il problema del Nutriscore? Non sempre lo ha fatto, ma Draghi ha le carte in regole per giocare una partita che ricostruisca un equilibrio in Europa rispetto allo strapotere di alcune nazioni. Draghi è sicuramente una persona che, se ha un vantaggio per noi tutti, è questa sua capacità di interloquire da pari con chiunque: deve utilizzarlo”.