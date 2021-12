Manovra. Superbonus, via tetto Isee su villette e limitazioni prima casa, fotovoltaico e il bonus facciate

- Advertisement -

AgenPress – Garantito per tutto il 2022 il Superbonus sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee, a limitazioni all’abitazione principale e a termini di comunicazione Cila. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno 2022. Prorogato il Superbonus per gli impianti fotovoltaici e un’agevolazione per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Vengono ricomprese le spese delle nuove asseverazioni nel perimetro dei vari bonus edilizi e previsto che il decreto antifrode non trovi applicazione per gli interventi in edilizia libera sotto i 10 mila euro.

I benefici del Superbonus diventano accessibili anche per le abitazioni collegate al teleriscaldamento. Proroga anche per il fotovoltaico e l’installazione di colonnine di ricarica auto, con tetti di spesa invariati. Il bonus facciate, che durerà solo per il 2022, avrà invece una percentuale ridotta al 60%. Rinnovata per un altro anno l’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua.

Raddoppia poi il bonus mobili, con il tetto di spesa detraibile innalzato a 10.000 euro.