Emerald Awards 2021. A Marco Valeri, docente presso Università Niccolò Cusano, il premio come miglior reviewer

AgenPress – Il professor Marco Valeri, docente di Organizzazione Aziendale e Knowledge Management presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, si aggiudica il premio come miglior reviewer agli Emerald Literati Awards 2021. Il professore è stato selezionato dal team editoriale del Journal of Family Business Management.

Professor Valeri, in primis congratulazioni per il premio miglior revisore agli Emerald Literati Awards 2021. Che emozione ha provato al momento dell’assegnazione?

“Grande sorpresa per un premio così importante. Si tratta di un premio molto ambito che va a ripagare i tanti anni di lavoro svolto. Il lavoro del reviewer è molto delicato perché viene richiesto di esprimere un giudizio scientifico sulle potenzialità di pubblicazione di un lavoro svolto da altri colleghi su journals internazionali. E’ evidente che tutto questo va a condizionare la carriera accademica dei colleghi. Insomma, una grande responsabilità “.

Si tratta non solo di un riconoscimento personale ma anche un premio collettivo, una sorta di vittoria dell’università in cui lavora. E’ così?

“Si tratta di un riconoscimento che voglio condividere con tutta l’Unicusano. Tutti quanti devono sentirsi partecipi, visto che è un grande gioco di squadra”.

Quale messaggio sociale emerge, secondo Marco Valeri, dal premio in sé?

“Prima o poi i sacrifici ed il duro lavoro viene ripagato. Ci sono stati dei momenti difficili nella carriera di ognuno di noi, ma da questi bisogna ripartire senza mai arrendersi. Come nel mio caso, dopo tanti sacrifici, alla fine i riconoscimenti arrivano, così come gli attestati di fiducia”.

Quale, secondo lei, è stato l’elemento decisivo che ha portato il suo nome ad essere premiato?

“Credo che sia stato la serietà nello svolgimento di questa delicata attività a spingere la Emerald ed il team del Journal Family Business Management a riconoscere il premio”.

Ci sono delle attività accademiche alle quali è rimasto particolarmente legato?

“In primis l’attività didattica, il confronto con gli studenti. La responsabilità di ogni docente a tutti i livelli è quella di guidare lo studente nella sua formazione e prepararlo per affrontare il mondo del lavoro. L’attività di insegnamento resta importante, ma accanto a questa è importante anche l’attività di ricerca. Se non si fa ricerca non permettiamo al nostro Paese di essere competitivo rispetto agli altri Stati. E’ necessario investire nella ricerca per rendere la nostra nazione all’avanguardia”.

Professor Marco Valeri, ci son delle dediche particolari per questo premio?

“Il mio ringraziamento va alla Emerald, team del Journal Family Business Management e soprattutto alla mia Università che da sempre ha deciso di investire sullo sviluppo delle competenze”.