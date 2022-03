Mariupol, è una carneficina. Truppe russe hanno ucciso 2187 cittadini in 22 attacchi

- Advertisement -

AgenPress – La città è stata continuamente bombardata ed è senza servizi e forniture essenziali per quasi due settimane. A tutt’oggi, come riporta il Consiglio Comunale, sono stati uccisi 2.187 residenti.

Funzionari locali hanno detto che ci sono stati almeno 22 attacchi russi nella città.

“Le persone sono in una situazione difficile da 12 giorni. Non c’è elettricità, acqua o riscaldamento in città. Non c’è quasi nessuna comunicazione mobile. Le ultime riserve di cibo e acqua stanno finendo”, si legge in un comunicato. Le forze russe hanno occupato la periferia orientale della città.

Le recenti foto satellitari mostrano ingenti danni alle infrastrutture residenziali e civili.

Il consiglio ha accusato le forze russe e la milizia separatista che sosteneva di “sparare deliberatamente sui quartieri residenziali”.