Mariupol. Mosca pronta a tregua temporanea. Usa, danni devastanti dai bombardamenti

AgenPress – La Russia è pronta a dichiarare un cessate il fuoco temporaneo a Mariupol e ad aprire un corridoio umanitari verso Zaporizhzhya a condizione che Kiev soddisfi determinate condizioni. Lo rendono noto fonti militari russe, riporta Interfax.

I danni causati dai continui bombardamenti russi sulla città ucraina di Mariupol sono “devastanti”, ha detto mercoledì il portavoce del Pentagono John Kirby durante un briefing al Pentagono.

Ci sono stati più di 80 attacchi all’assistenza sanitaria in Ucraina dall’invasione russa, secondo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Siamo indignati dal fatto che gli attacchi all’assistenza sanitaria continuino. Dall’inizio dell’invasione della Federazione Russa, ci sono stati 82 attacchi all’assistenza sanitaria, provocando almeno 72 morti e 43 feriti, inclusi pazienti e operatori sanitari”, ha detto a mercoledì una conferenza stampa. “Gli attacchi all’assistenza sanitaria sono una violazione del diritto umanitario internazionale e devono cessare immediatamente”.

Il dottor Mike Ryan, direttore del Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS, ha affermato che esiste un “mondo di differenza” tra i problemi di accesso alla salute durante i conflitti rispetto ai conflitti che prendono di mira attivamente l’assistenza sanitaria.

“C’è una grande differenza tra quella situazione e una situazione in cui l’accesso viene attivamente negato a una popolazione, in cui l’effettiva esclusione delle persone fa parte delle tattiche. Fa parte della strategia militare”.

“Non si tratta di persone intrappolate nella nebbia della guerra. Non sono persone appena coinvolte nel conflitto. Sono persone direttamente prese di mira, direttamente negate e utilizzate direttamente come strumenti strategici, come pezzi degli scacchi su una tavola orribile e omicida che non hanno alcun diritto o non c’è bisogno di essere accesi”.