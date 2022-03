Mariupol. Tanya, 6 anni, morta sola, spaventata e disidrata sotto le macerie. Sua madre era stata uccisa

- Advertisement -

AgenPress – Tanya aveva sei anni. Gli ultimi minuti della sua brevissima vita li ha passati “sola, spaventata, debole e assetata”. E’ il sindaco della città assediata di Mariupol, Vadym Boychenko, a raccontare la storia di questa bambina, che può essere oggi tragicamente la storia di decine di bimbi in Ucraina, tra quelli che restano intrappolati nelle città e nei villaggi sotto il fuoco russo, e quelli che fuggono dalle bombe nella speranza di sfuggire alla morte. Alcuni ci riescono.

Oggi non ho parole. Come non ci sono più emozioni. Mariupol ha sofferto un terribile dolore. A causa del blocco della nostra città natale, un altro bambino è morto. La causa della morte è la disidratazione. Ancora. A Mariupol, una bambino è morta di disidratazione. Il mio cuore è pieno di dolore e pieno di odio per i nazisti che hanno preso il nostro nativo Mariupol sotto blocco.

- Advertisement -

Dietro questa storia c’è la vita di Tanya, sei anni, che abbiamo ottenuto da sotto le macerie di una casa distrutta. Sua madre è morta. Non possiamo dire per quanto tempo la nostra piccola e forte donna Mariupol ha combattuto per la sua vita.

Non possiamo immaginare quanta sofferenza abbia dovuto sopportare un bambino innocente. Negli ultimi minuti della sua vita era sola, esausta, spaventata , con una sete terribile. Questa è solo una delle tante storie di Mariupol, sopravvissuta al blocco per l’ottavo giorno.

Gli occupanti russi hanno cinicamente privato mezzo milione di abitanti di Mariupol di acqua, luce, calore e comunicazioni. Bloccate tutte le uscite e gli ingressi alla città. Hanno lasciato le persone tagliate fuori dal mondo esterno. A causa di questi mascalzoni, la nostra nativa Mariupol è caduta nella trappola di una catastrofe umanitaria.

- Advertisement -

Tutti i tentativi di consegnare cibo e medicine ai nostri connazionali sono stati bloccati dall’esercito russo. Così come i tentativi bloccati di evacuare i residenti di Mariupol e quindi salvare la vita delle persone.

Di conseguenza, è successo qualcosa che sembrava impossibile nel 21° secolo . Per l’Europa, questa è una notizia terribile. Per l’Ucraina, questa è una terribile realtà. E per Mariupol – una terribile tragedia, piena di ingiustizie e dolore.

Mentre a una distanza di un migliaio e mezzo di chilometri da Mariupol, a Varsavia o Budapest, a Monaco o Parigi, i bambini vanno a scuola, nella nostra città sono privati di tale opportunità. Più precisamente, ne furono spietatamente e cinicamente privati. Privo di un’infanzia tranquilla .

Ma possiamo ancora salvare il loro futuro pacifico. Mariupol deve essere rilasciato. È urgente aprire un corridoio umanitario e salvare mezzo milione di residenti di Mariupol.

Gridiamo anche che ci sono forze affinché la comunità mondiale prenda la decisione di chiudere il cielo sopra l’Ucraina . Questo non riporterà indietro la nostra cara Tanya, ma proteggerà la vita di migliaia di bambini in Ucraina.

“Gli invasori russi hanno cinicamente lasciato la città di mezzo milione di abitanti senza acqua, elettricità, riscaldamento e linee di comunicazione. Tutte le strade verso la città sono bloccate. Tutti gli sforzi per portare cibo e medicine ai residenti sono fermati dall’esercito russo”, ha rimarcato il sindaco, ribadendo il suo appello all’Occidente a fare di più, compresa l’istituzione di un a no fly zone.