Mariupol. Zelensky: 130 persone salvate dal teatro bombardato, centinaia ancora sotto le macerie

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato venerdì che 130 persone sono state finora salvate dal teatro bombardato nella città di Mariupol .

Centinaia di persone si stavano rifugiando nel teatro quando è stato bombardato mercoledì.

Parlando alla TV ucraina, Zelensky ha affermato che le operazioni di soccorso continuano nel sito nonostante le difficoltà.

Tuttavia, centinaia di persone sono ancora sotto le macerie a Mariupol, ha aggiunto Zelensky.

All’inizio di venerdì, funzionari della regione di Donetsk e Kiev hanno affermato di non avere ulteriori aggiornamenti su quante persone sono sopravvissute all’attacco. Giovedì, il commissario ucraino per i diritti umani Liudmyla Denisova ha affermato che non ci sono stati aggiornamenti sui dati rilasciati, secondo cui 130 persone sono state salvate da un totale di 1.300 persone che si ritiene si fossero rifugiate nell’edificio.

Zelensky ha anche avvertito che sarà la sconfitta morale dei leader occidentali se l’Ucraina non riceverà armi avanzate.

“Non abbiamo ancora una difesa missilistica. Non abbiamo abbastanza aerei da combattimento”, ha detto Zelensky.

“Chiameremo ancora più forte alcuni leader occidentali e ricorderemo loro che questa sarà la loro sconfitta morale se l’Ucraina non riceverà le armi avanzate che salveranno la vita di migliaia della nostra gente”, ha continuato Zelensky.

“I missili russi non verranno sconfitti da alcuni fucili da caccia che a volte stanno cercando di venderci”, ha detto.

Sulla richiesta dell’Ucraina di diventare un membro dell’Unione Europea, Zelensky ha dichiarato: “Diventeremo un membro a pieno titolo dell’UE e ogni funzionario sta lavorando per questo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.