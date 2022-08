Mastella: “Draghi? Moralmente inaccettabile tirarlo per la giacchetta, la politica torni a fare la politica”

- Advertisement -

C’era lo spazio per fare un grande centro ma Renzi e Calenda hanno preferito fare i grilli parlanti

AgenPress. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, Lista Mastella-Noi di centro europeisti, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sugli elogi a Draghi dopo il discorso al meeting di Cl.

“Draghi? Mi pare irrilevante e moralmente poco accettabile che tutti lo tirino per la giacchetta. Io sono per la politica fatta dalla politica. Non possiamo sempre abbeverarci alla Banca d’Italia, con Monti e poi con Draghi. La politica deve ritrovare se stessa. Ci sono sempre i rimpianti, però non so cosa vorrà fare Draghi, se farà un po’ il vecchio saggio. E’ un po’ come affidarsi agli ex capi di Stato dal punto di vista della caratura”.

Sull’inflazione.

“Saremo ad un bivio particolare: daremo più gas alle aziende, oppure daremo energia alle scuole o alle case? Sarà una fatica, dovremo comprimere noi stessi e convivere con le esigenze attuali”.

Sulla composizione delle liste.

“Non è stato un passaggio semplice, con una legge elettorale fastidiosa e immorale, che garantisce i leader. In Campania sono arrivati a candidarsi tutti i leader del centronord. Spero che ci sia una disfatta di tutti quelli che vengono a candidarsi qua, se ne strafottono e poi se ne vanno via”.

Sul terzo polo.

“Questa era una grande occasione per rifare la Margherita 2.0. Anzichè fare il grillo parlante o il furbastro come Renzi, bisogna aprire a tutti nell’area centrale, c’è uno spazio di oltre il 10%. Hanno scelto di giocare da soli, canteranno in coro, ma canteranno davanti a un pubblico molto striminzito”.

Mastella ha dato il suo numero di cellulare.

“Per me non è un inedito. Io questo numero l’ho dato sempre a tutti i miei concittadini. E’ un tipo di relazione che io ho già con la mia città e con la mia gente, oggi l’ho fatto a livello nazionale.