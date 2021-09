Megayacht nucleare “Earth 300”. 700mln di dollari, 300 metri di lunghezza, navigherà a zero emissioni

- Advertisement -

AgenPress – L’ultimo simbolo di ricchezza, il superyacht ha visto un aumento della domanda durante la pandemia, poiché gli ultra-ricchi desideravano la privacy e il distanziamento sociale nella sua forma più lussuosa ed esclusiva.

Gli ordini sono arrivati, aggiungendosi a una flotta globale in crescita di migliaia di superyacht, vagamente definiti come barche di lusso di almeno 80 piedi di lunghezza e con equipaggio professionale.

I grandi superyacht hanno un impatto sproporzionatamente negativo sul pianeta.

Secondo un calcolo degli antropologi dell’Università dell’Indiana, uno con un equipaggio permanente, una piattaforma per elicotteri, sottomarini e piscine emette oltre 7.000 tonnellate di CO2 all’anno.

Moltiplicato per 300 – all’incirca il numero di superyacht in tutto il mondo che si adattano a quel conto – che equivalgono a oltre 2 milioni di tonnellate di CO2, più delle emissioni annuali individuali di circa un quarto dei paesi del mondo .

Ora, una nave proposta mira a sfruttare l’aura di lusso del superyacht e fonderla con la ricerca scientifica per creare una meganave priva di emissioni che metterà insieme scienziati del clima e ricchi in un’audace ricerca per salvare il pianeta.

“Perché non prendere le persone più ricche del mondo, riunirle con gli scienziati più intelligenti e brillanti e permettere loro di sperimentare in prima persona ciò che sta accadendo?” chiede Aaron Olivera, l’imprenditore nato a Gibilterra e residente a Singapore dietro l’idea.

“Le persone ricche possono andare online e comprare tutto ciò che vogliono, ma non possono acquistare un nuovo modello mentale con cui vedere il mondo”.

Se costruita, la nuova nave, che sarà battezzata Earth 300 in riferimento alla sua lunghezza di 300 metri, o 984 piedi, farebbe impallidire anche il più grande superyacht del mondo: l’ Azzam lungo 590 piedi, di proprietà della famiglia reale di Abu Dhabi. Il design preliminare è elegante e audace, con una sfera unica di 13 piani che ospiterà due dozzine di laboratori scientifici. Raccoglieranno dati dai viaggi della nave per trovare soluzioni che aiutino a mitigare la crisi climatica. Alimentandosi in una piattaforma open source per consentire la partecipazione della comunità globale, saranno supportati da un computer quantistico, un nuovo tipo di computer che utilizza le proprietà della meccanica quantistica per raggiungere velocità e potenza incredibili. Come gran parte della tecnologia che Olivera spera di incorporare in Earth 300 , il computer quantistico non è ancora disponibile in commercio, ma è attualmente oggetto di studi sperimentali da parte di artisti del calibro di Google e IBM. La maggior parte della capacità della nave di 425 persone sarà occupata da due gruppi principali: 165 membri dell’equipaggio e 160 scienziati.

Ci saranno anche 20 studenti e un pool di 20 esperti residenti – economisti, ingegneri, esploratori, artisti, attivisti e politici – che formeranno un “crogiolo multidisciplinare”, afferma Olivera. Gli unici ospiti paganti saranno i ricchi turisti che occuperanno le 20 suite VIP della nave, a un costo previsto di poco più di $ 1 milione a persona, per finanziare la scienza. Ma dimentica l’esclusività. “Questa nave sarà un computer galleggiante che consentirà a persone di tutto il mondo di partecipare al viaggio. Ciò significa che questi ricchi individui che saliranno a bordo dovranno condividere l’esperienza con il mondo, non solo tra di loro”, dice Olivera.

700 milioni di dollari è il costo previsto di Earth 300, il doppio di quello di REV Ocean, e Olivera sta cercando cantieri navali in Germania e Corea del Sud per la costruzione. Dice che il progetto preliminare della nave e l’ingegneria navale sono stati completati e spera di essere pronto per un viaggio inaugurale questo decennio. “Penso che il 2025 sia possibile per noi. È solo una questione di chip che andranno a posto nei prossimi sei mesi circa, una volta che avremo il pacchetto di finanziamenti in atto”, dice, aggiungendo che i finanziamenti arriveranno anche da investitori privati come “strumenti bancari tradizionali”.