Meloni. Video Fanpage polpetta avvelenata prima del voto. Chiesto al direttore copia registrazione

AgenPress – “Io l’ho definita quello che è una polpetta avvelenata a pochi giorni dal voto amministrativo. Tre anni di giornalista infiltrato per mandare in onda 10 minuti di video nell’ultimo giorno di campagna elettorale e sulle pagine dei giornali nel giorno del silenzio , in uno stato di diritto no sarebbe mai accaduto. Continuo a chiedere al direttore di Fanpage le oltre 100 ore di girato per capire come si comportano i miei dirigenti”.

Così Giorgia Meloni, da Vittoria, nel Ragusano, dove si vota il prossimo 10 ottobre, per partecipare a un comizio elettorale sul video diffuso da Fanpage riguardo il caso della lobby nera e sull’autosospensione di Carlo Fidanza

”Ho chiesto, quindi al direttore di fornirmi tutte le 100 ore di girato di cui loro dispongono perché chiaramente mi interessa molto di capire anche come si comportano i miei dirigenti. Però, sono abituata a conoscere certe dinamiche abbastanza bene da sapere che non mi posso fidare ciecamente su quello che viene tagliato e cucito su un video così lungo. Ci sono 100 ore di girato, vorrei vederle tutte”.

“Egregio Direttore, a seguito dei filmati mandati in onda nel corso della trasmissione «Piazzapulita» su La7 condotta da Corrado Formigli, e che sollevano particolare preoccupazione, Le chiedo di avere copia delle intere registrazioni relative agli episodi rappresentati, così da poter valutare compiutamente i fatti senza l’intermediazione di un servizio che – per sua natura – è necessariamente parziale e frutto di una sintesi.

“Sono certa – scrive Meloni nella missiva il cui testo integrale è stato diffuso alla stampa – che Lei comprenderà che, per valutare compiutamente i fatti e il comportamento dei nostri dirigenti e adottare così gli eventuali provvedimenti commisurati alle oggettive responsabilità, abbiamo bisogno dell’intero materiale privo di tagli in vostro possesso. Nel corso della trasmissione, infatti, lei ha dichiarato che il filmato andato in onda non è che la “prima puntata”, a fronte di “100 ore di girato” realizzato in 3 anni”.