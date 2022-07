Memorandum tra la “Fondazione Magdi Yacoub” e l’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”

- Advertisement -

AgenPress. A Roma, il 22 luglio 2022, è stato firmato un accordo per la congiunta cooperazione medica tra la Fondazione Magdi Yacoub per le malattie cardiache e la ricerca scientifica e l’Associazione italiana Bambino Gesù del Cairo Onlus, che segue la realizzazione dell’Ospedale del Bambino Gesù del Cairo nella nuova capitale amministrativa del Cairo.

La cerimonia ha previsto la presentazione dei progetti di beneficenza realizzati dall’Associazione Italiana Bambino Gesù, in particolare il progetto dell’orfanotrofio “Oasi della Pietà”, il cui nome è stato ispirato dal dono di Sua Santità Papa Francesco per questo progetto, una copia della statua della misericordia di Michelangelo.

Alla celebrazione hanno partecipato Sua Eccellenza l’Ambasciatore Mahmoud Talaat, Ambasciatore d’Egitto in Vaticano, Sua Eccellenza l’Ambasciatore Omar Obaid Al Shamsi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana, Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione dei Santi in Vaticano e membro onorario dell’Associazione del Bambino Gesù del Cairo onlus, e un gran numero di autorità e di illustri invitati.

L’accordo prevede una collaborazione tra le due parti nel campo medico, in quanto la Fondazione Magdi Yacoub, pioniera nel campo della cardiologia e nella cura dei bambini con malattie cardiache, contribuirà alla formazione del personale medico ed infermieristico dell’Ospedale Bambino Gesù del Cairo e collaborerà nella ricerca medica. L’Associazione Bambino Gesù riceverà e curerà bambini e i casi presentati dalla Fondazione Magdi Yacoub.

Il protocollo d’intesa nasce anche dall’istituzione di una commissione mista, che si riunisce due volte l’anno per studiare tutti gli ambiti di cooperazione e sostenere il lavoro congiunto tra le due istituzioni.

Monsignor Yoannis Lahzi GAID, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco, ha organizzato un incontro tra Sua Santità Papa Francesco, con Sir Magdi Yacoub, chirurgo internazionale, la Dottoressa Magdi Ishak, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, accompagnata dalla Signora Zina Tawakkul, Direttore Esecutivo della Fondazione, la Dottoressa Rita Gad El-Rub e la Signora Lisa Magdi Yacoub.

Al termine dell’incontro, Sua Santità Papa Francesco ha benedetto tutti e ha pregato affinché Dio coronasse con successo gli sforzi dei responsabili di questa opera di beneficenza.

Vale la pena notare che la Magdi Yacoub Foundation for Heart Diseases and Research è un’organizzazione non governativa di beneficenza, registrata in Egitto nel 2008, e che l’Associazione Bambino Gesù del Cairo è anche un’istituzione di beneficenza guidata da. Monsignor Yoannis Lahzi GAID.

La collaborazione comprende anche la Fondazione della Fraternità Umana, che sovrintende alla realizzazione e alla gestione del progetto Ospedale Bambino Gesù del Cairo nella Nuova Capitale Amministrativa del Cairo. Il progetto è sostenuto ed è sotto la supervisione dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che è uno dei più importanti ospedali specializzati nel campo dell’infanzia e delle malattie rare nel mondo.