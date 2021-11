Migranti. Salvini, mille sbarchi nelle ultime ore. Sono pronto ad un confronto con Lamorgese

- Advertisement -

AgenPress – “Ci sono stati mille sbarchi nelle ultime ore, e arresti e sequestri di decine di milioni di euro per gente che con l’immigrazione clandestina mangia e ruba. Bloccare le partenze significa salvare vite e tutelare l’Italia. L’Europa da questo punto di vista non lo ha fatto e non fa nulla. Mi aspetto che il Ministro dell’Interno lo faccia”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Milano. “Da mesi attendo un incontro a questo punto non lo chiedo neanche più perché rischio di essere fastidioso. Se pensa di fare da sola tra un rave party è una baby gang, auguri all’Italia”.

- Advertisement -

“Se il ministro Lamorgese con la regia del presidente Draghi avesse voglia di confrontarsi e capire come si può intervenire per bloccare degli sbarchi, che ormai stanno arrivando quasi a 60 mila, io sono a disposizione”.