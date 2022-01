- Advertisement -

AgenPress. Giancarlo Giorgetti, attuale ministro dello Sviluppo Economico, sarebbe pronto a lasciare il suo dicastero.

Giorgetti sembra che stia meditando una candidatura in Regione Lombardia. “Voglio tornare a casa” – aveva dichiarato nei giorni scorsi disertando il Consiglio dei Ministri -.



Altra frase premonitrice del ministro dello Sviluppo Economico che aveva consegnato ai giornalisti sulla “svolta” del Quirinale: “Per qualcuno porta al Colle, per me porta a casa“.