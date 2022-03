Mosca. Approvata legge per chi diffonde notizie false sull’esercito russo. Si rischia il carcere

- Advertisement -

AgenPress – La camera bassa del parlamento russo ha approvato una legge che criminalizza la diffusione di informazioni false che screditano l’esercito russo e qualsiasi richiesta di sanzioni contro la Russia, hanno riferito venerdì le agenzie di stampa statali TASS e Ria Novosti.

Le persone accusate di aver infranto la nuova legge potrebbero dover affrontare multe di 1,5 milioni di rubli (circa 14.000 dollari) o pene detentive fino a 15 anni, hanno riferito TASS e RIA.

La legislazione sarà presentata alla camera alta del parlamento e, se approvata, presentata al presidente russo Vladimir Putin per la sua firma.

La settimana scorsa le forze armate russe hanno invaso l’Ucraina e il Cremlino sta rafforzando la stretta sui media indipendenti. Il presidente della Duma, Viaceslav Volodin, ha dichiarato che il progetto di legge sarà esaminato oggi dal Senato e sarà subito inviato per essere firmato dal presidente russo.

Ieri la radio liberale Eco di Mosca ha annunciato la chiusura e anche la tv indipendente Dozhd ha sospeso la propria attività. Nei giorni scorsi, entrambe le emittenti erano state bloccate dalle autorità russe. Secondo Novaya Gazeta, precedentemente Roskomnadzor aveva chiesto a Novaya Gazeta, Mediazona, Dozhd e altri media di cancellare alcuni loro articoli per il fatto che in essi la guerra in Ucraina veniva appunto definita “guerra”.