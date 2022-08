Mosca. Dugin definisce l’omicidio della figlia “un attacco terroristico compiuto dal regime nazista ucraino”

- Advertisement -

AgenPress – Alexander Dugin ha definito oggi l’omicidio della figlia Darya “un attacco terroristico compiuto dal regime nazista ucraino”. Nel suo primo intervento su Telegram dopo l’attentato, Dugin ha affermato che “i nemici della Russia l’hanno uccisa vilmente e che Darya non ha mai invocato la violenza e la guerra”, come riferisce Ria Novosti.

“Come tutti sapete a seguito di un attacco terroristico compiuto dal regime nazista ucraino, il 20 agosto, di ritorno dal festival della Tradizione vicino a Mosca, mia figlia Darya Dugina è stata brutalmente uccisa da un’esplosione davanti ai miei occhi. Era una bella ragazza ortodossa, patriota, corrispondente militare, esperta di questioni centrali e filosofa. I suoi discorsi e i suoi resoconti sono sempre stati profondi, fondati e moderati. Non ha mai invocato la violenza e la guerra. Era una stella nascente all’inizio del suo viaggio. I nemici della Russia l’hanno uccisa di nascosto…”.

“Ma noi, il nostro popolo – continua il filosofo sovranista – non possiamo essere spezzati nemmeno da colpi così insopportabili. Volevano schiacciare la nostra volontà con il terrorismo sanguinario contro i migliori e i più vulnerabili di noi. Ma non ci riusciranno. I nostri cuori bramano qualcosa di più della semplice vendetta o punizione. È troppo meschino, non russo. Abbiamo solo bisogno della nostra Vittoria. Mia figlia ha deposto la sua vita da vergine sull’altare. Quindi vinciamo, per favore!”.

“I nostri cuori bramano non solo la vendetta, a noi serve la Vittoria. E allora vincete, per favore!”.