Mosca. Lavrov: “il mondo si sta evolvendo in modo complicato, proteggere le leggi internazionali”

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha invitato tutti a compiere sforzi per proteggere le leggi internazionali poiché “il mondo si sta evolvendo in modo complicato”. Lavrov ha parlato oggi a un incontro con il suo omologo vietnamita Bui Thanh Son ad Hanoi. Lo riporta il Guardian.

“Il Vietnam è un partner chiave della Russia e le relazioni tra i due paesi si basano sulla storia e sulla loro comune lotta per la giustizia”, ha detto Lavrov durante l’incontro, riferendosi all’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Vietnam e Russia hanno stretti legami che risalgono all’era sovietica e Hanoi non ha finora condannato la guerra russa in Ucraina .