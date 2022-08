Mosca. Le autorità fanno irruzione nella casa di Marina Ovsyannikova. Dovrebbe essere sottoposta ad interrogazione

- Advertisement -

AgenPress – Le autorità russe hanno fatto irruzione nella casa di un ex giornalista della TV di stato che si è licenziato dopo aver protestato in onda contro la guerra di Mosca in Ucraina .

Hanno anche avviato un procedimento penale contro di lei con l’accusa di diffondere false informazioni sulle forze armate russe, ha detto il suo avvocato sui social media.

Il caso contro Marina Ovsyannikova è stato avviato in base a una legge, emanata dopo l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, che penalizza le dichiarazioni contro i militari, ha affermato l’avvocato Dmitry Zakhvatov. Se condannata, rischia fino a 15 anni di carcere, ha riferito l’Associated Press.

Zakhvatov ha detto al sito di notizie indipendente Meduza che il caso è probabilmente collegato a una protesta organizzata da Ovsyannikova il mese scorso, con in mano uno striscione che diceva “Putin è un assassino, i suoi soldati sono fascisti”.

Dopo il raid, la Ovsyannikova dovrebbe essere portata nel comitato investigativo per essere interrogata, ha detto su Telegram. Ovsyannikova lavorava come produttrice con Channel One, finanziato dallo stato russo.

Ha fatto notizia a livello internazionale il 14 marzo quando è apparsa dietro l’ancora di un telegiornale serale con in mano un poster che diceva “ferma la guerra, non credere alla propaganda, qui ti stanno mentendo”.

È stata accusata di denigrare l’esercito russo e multata di 30.000 rubli (all’epoca circa £ 223,40).