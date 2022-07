Mosca minaccia di bloccare esportazioni grano. Rimuovere ostacoli export prodotti agricoli russi

- Advertisement -

AgenPress – Il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko ha dichiarato che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni di grano ucraino sul Mar Nero potrebbe venir meno “se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi”. Lo riporta Interfax. Rudenko ha affermato che le spedizioni di grano dall’Ucraina inizieranno presto e spera che l’accordo resti valido.

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, senza specificare una data prevista per la partenza ha comunicato che la preparazione per la partenza della prima nave trasportante grano dall’Ucraina è in corso.

L’obiettivo dell’iniziativa è “che venga esportato grano in modo sicuro dai porti di Odessa, Chornomorsk e Yuzhny” ha affermato Akar facendo sapere che delegazioni di Ucraina, Russia, Turchia e Onu composte da cinque persone saranno rappresentante nel centro di coordinazione. “Ci auguriamo che il centro possa contribuire per la pace, tutte le crisi possono essere fermate con il dialogo”.