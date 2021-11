Myanmar. “Perdonato e liberato” il giornalista statunitense Danny Fenster. Era stato condannato ad 11 anni di carcere

“Le accuse si basavano tutte sull’accusa che stava lavorando per un mezzo di comunicazione vietato Myanmar Now. Danny si era dimesso da Myanmar Now nel luglio 2020 e si era unito a Frontier il mese successivo, quindi al momento del suo arresto nel maggio 2021 aveva lavorato con Frontier per più di nove mesi”, ha affermato in precedenza il sito di notizie.

Era stato arrestato mentre stava per imbarcarsi su un volo di ritorno negli Stati Uniti a maggio, sebbene non avesse commesso alcun crimine evidente. È stato accusato di reati relativi a una testata giornalistica che aveva lasciato quasi un anno prima, un errore evidente segnalato dai suoi avvocati in tribunale.

È stato escluso da un’amnistia di oltre 5.000 prigionieri il mese scorso, e la scorsa settimana non solo è stato condannato e condannato a 11 anni di carcere, ma ha avuto due accuse più gravi contro di lui.