Nato. Erdogan minaccia Svezia e Finlandia. Passi necessari o congeleremo il processo di adesione

AgenPress – “Vorrei ribadire che se questi paesi non faranno i passi necessari per soddisfare le condizioni che abbiamo posto congeleremo il processo” di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia.

Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, in relazione all’accordo trovato al vertice dell’Alleanza atlantica di Madrid con cui Ankara ha dato l’appoggio alla candidatura di Helsinki e Stoccolma in cambio di un distanziamento dei Paesi scandinavi da gruppi ritenuti terroristi dalla Turchia e dell’estradizione di alcuni militanti.

