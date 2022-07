Nato. Finlandia e Svezia domani firmeranno protocolli. Turchia, rispettino l’accordo o diremo no

- Advertisement -

AgenPress – I protocolli per l’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato saranno firmati domani dai partner dell’Alleanza nella sede del quartier generale di Bruxelles. Lo ha reso noto la stessa Nato. Dopo la firma, verso le 11.30, il segretario generale della Nato Jans Stoltenberg e i ministri degli esteri dei due Paesi che entreranno a far parte dell’Alleanza, Pekka Haavisto per la Finlandia e Ann Linde per la Svezia, terranno una conferenza stampa congiunta.

La Turchia si opporrà all’entrata di Svezia e Finlandia nell’Alleanza Atlantica se i Paesi scandinavi non rispetteranno l’accordo firmato con Ankara al vertice Nato di Madrid. “Devono attenersi al documento, se non lo fanno non li accetteremo nella Nato” ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu come riporta Anadolu. La scorsa settimana, Ankara ha appoggiato la candidatura di Helsinki e Stoccolma nell’Alleanza atlantica sulla base di un memorandum di intesa che chiede ai Paesi scandinavi un distanziamento da gruppi ritenuti terroristi dalla Turchia e l’estradizione di sospetti militanti.