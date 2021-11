Nave con 382 migranti per lo più afghani attracca al porto greco. Arrestate sei persone

AgenPress – Una nave mercantile battente bandiera turca che trasportava 382 migranti per lo più afgani è attraccata in sicurezza nel porto di un’isola greca nelle prime ore di domenica, due giorni dopo aver inviato un segnale di soccorso.

Sei persone tra quello che è stato il più grande afflusso di migranti del Paese negli ultimi anni sono state arrestate dopo che la nave, la Murat 729, è stata rimorchiata nel porto di Kos da una nave della guardia costiera greca, ha affermato il ministero della migrazione.

Gli altri arrivati ​​sono stati portati in un centro di accoglienza dell’isola. La loro permanenza nel centro, dove verranno processati e messi in quarantena, sarà temporanea, ha affermato il ministero.

La Grecia è stata la principale via di accesso all’Unione europea per i richiedenti asilo provenienti dalla Turchia. Il numero di arrivi è diminuito drasticamente dal 2016 dopo che l’UE e Ankara hanno concordato un accordo per impedire ai migranti di attraversare la Grecia.

Dall’acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani ad agosto, tuttavia, molti Stati dell’UE temono una replica della crisi dei rifugiati del 2015, quando quasi 1 milione di persone, principalmente rifugiati siriani, sono arrivate nell’UE dopo aver attraversato le isole greche vicino alla Turchia.

Martedì quattro migranti, tre dei quali bambini, sono annegati dopo che una barca su cui loro e altri 23 stavano cercando di attraversare dalla Turchia alla Grecia è affondata al largo dell’isola di Chios.