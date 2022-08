New York. Salman Rushdie accoltellato al collo sul palco a New York. Arrestato l’aggressore

- Advertisement -

AgenPress – Salman Rushdie, l’autore i cui scritti hanno portato a minacce di morte dall’Iran negli anni ’80, è stato aggredito e apparentemente pugnalato al collo venerdì da un uomo che si è precipitato sul palco mentre stava per tenere una conferenza in western New York.

Un giornalista dell’Associated Press ha visto un uomo confrontarsi con Rushdie sul palco del Chautauqua Institution e iniziare a prenderlo a pugni o accoltellarlo da 10 a 15 volte mentre veniva presentato. L’autore 75enne è stato spinto o caduto a terra e l’uomo è stato arrestato.

Rushdie è stato portato in elicottero in ospedale, ha detto la polizia di stato. Le sue condizioni non sono state immediatamente note.

Il rabbino Charles Savenor era tra le centinaia di persone presenti. In mezzo a sussulti, gli spettatori sono stati fatti uscire dall’anfiteatro all’aperto.

“Questo ragazzo è corso sulla piattaforma e ha iniziato a picchiare il signor Rushdie. All’inizio sei tipo, ‘Cosa sta succedendo?’ E poi è diventato evidente in pochi secondi che veniva picchiato”, ha detto Savenor. Ha detto che l’attacco è durato circa 20 secondi.

Rushdie insanguinato è stato rapidamente circondato da un piccolo gruppo di persone che gli hanno sollevato le gambe, presumibilmente per inviare più sangue al suo petto.

Rushdie è stato un importante portavoce della libertà di espressione e delle cause liberali. È un ex presidente della PEN America, che ha affermato di essere “vacillato dallo shock e dall’orrore” per l’attacco.

“Non possiamo pensare a nessun incidente paragonabile di un violento attacco pubblico a uno scrittore letterario sul suolo americano”, ha affermato l’amministratore delegato Suzanne Nossel in una nota.

“Salman Rushdie è stato preso di mira per le sue parole per decenni, ma non ha mai sussultato né vacillato”.

Il suo libro del 1988 “The Satanic Verses” è stato considerato blasfemo da molti musulmani. Proteste spesso violente contro Rushdie sono scoppiate in tutto il mondo, inclusa una rivolta che ha ucciso 12 persone a Mumbai.

Un anno dopo la pubblicazione del libro, il leader supremo iraniano, l’ayatollah Khomeini, ha chiesto l’esecuzione di Rushdie e ha offerto una ricompensa di 3 milioni di dollari (2,5 milioni di sterline).

Decine di persone sono morte nelle violenze seguite alla sua pubblicazione, compresi i traduttori assassinati dell’opera.

La taglia sulla testa del signor Rushdie rimane attiva, anche se il governo iraniano ha preso le distanze dal decreto di Khomeini.

Il romanzo è stato bandito in Iran, dove il defunto leader dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini ha emesso una fatwa del 1989, o editto, chiedendo la morte di Rushdie.

Una taglia di oltre 3 milioni di dollari è stata offerta anche a chiunque lo uccida.

Le minacce di morte e la taglia hanno portato Rushdie a nascondersi nell’ambito di un programma di protezione del governo britannico, inclusa una guardia armata 24 ore su 24. Rushdie è emerso dopo nove anni di isolamento e ha ripreso con cautela più apparizioni pubbliche, mantenendo la sua critica esplicita all’estremismo religioso in generale.

Il governo iraniano ha preso le distanze da tempo dal decreto di Khomeini, ma il sentimento anti-Rushdie è rimasto. L’Indice sulla censura, un’organizzazione che promuove la libertà di espressione, ha affermato che il denaro è stato raccolto per aumentare la ricompensa per la sua uccisione solo nel 2016, sottolineando che la fatwa per la sua morte è ancora valida.

Nel 2012, Rushdie ha pubblicato un libro di memorie, “Joseph Anton”, sulla fatwa. Il titolo derivava dallo pseudonimo che Rushdie aveva usato mentre si nascondeva.

Rushdie è salito alla ribalta con il suo romanzo vincitore del Booker Prize nel 1981 “I bambini di mezzanotte”, ma il suo nome è diventato famoso in tutto il mondo dopo “I versi satanici”.

L’autore, che ha cittadinanza britannica e americana, è un sostenitore della libertà di espressione e ha difeso il suo lavoro in diverse occasioni.

Quando è stato nominato cavaliere nel 2007 dalla regina Elisabetta II, ha scatenato proteste in Iran e Pakistan, dove un ministro del governo ha affermato che l’onore “giustifica gli attacchi suicidi”.

Gli eventi letterari a cui ha partecipato Rushdie sono stati oggetto di minacce e boicottaggi in passato.