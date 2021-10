No green pass. Lamorgese “Era rischioso arrestare Castellino durante la manifestazione”

- Advertisement -

AgenPress – ”Gli elementi acquisiti consentono di focalizzare la figura di Giuliano Castellino (leader di Forza Nuova) il quale, anche in tale circostanza, si è evidenziato per un deciso protagonismo rilevatosi soprattutto nel corso del suo intervento in piazza del Popolo allorché ha preso la parola facendo riferimento alla volontà di indirizzare il corteo verso la sede della Cgil”.

Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, rispondendo al question time alla Camera all’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, sugli scontri di sabato scorso a Roma nel corso della manifestazione no green pass.

“La scelta di procedere coattivamente nell’immediatezza nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile da parte delle autorità di pubblica sicurezza e dei responsabili dei servizi di sicurezza che erano nella piazza nella considerazione che un intervento coercitivo eseguito in un contesto di particolare eccitazione e affollamento presentava l’evidente rischio di provocare reazioni violente con la conseguente degenerazione della situazione dell’ordine pubblico”.

“Ribadisco la piena solidarietà alle forze di polizia e soprattutto ai 38 operatori rimasti feriti in quei frangenti drammatici per respingere i più facinorosi e contenere la furia devastatrice che avrebbe potuto determinare conseguenze ancora più gravi”.

‘Riguardo alla dinamica dei fatti è noto che il prossimo 19 ottobre svolgerò proprio in quest’aula una dettagliata informativa che si avvarrà delle relazioni che ho chiesto immediatamente al capo della Polizia e al prefetto di Roma”.