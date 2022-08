Nuova Zelanda. Resti di 2 bambini trovati in valigie acquistate all’asta da una famiglia di Auckland

- Advertisement -

AgenPress – I resti umani scoperti in valigie acquistate a un’asta in Nuova Zelanda appartengono a due bambini piccoli e si pensa che siano stati nascosti per diversi anni.

La polizia ha avviato un’indagine per omicidio il 12 agosto , dopo che una famiglia di Auckland ha acquistato le valigie in un’asta online presso un deposito. Hanno trasportato a casa i loro acquisti prima di fare la scoperta e contattare la polizia.

In una conferenza stampa giovedì pomeriggio, DI Tofilau Faamanuia Vaaelua ha affermato che un’autopsia indicava che i bambini erano in età scolare, tra i cinque ei 10 anni.

“I corpi erano nascosti in due valigie di dimensioni simili… credo che le valigie siano state in deposito per un certo numero di anni”, ha detto, aggiungendo che probabilmente erano lì almeno da tre-quattro anni.

Le indagini continuano per stabilire quando, dove e come sono morti i bambini.

“Il nostro esame post mortem deve ancora essere completato, ci sono ovviamente sfide per quanto riguarda i corpi rappresentati”.

Vaaelua ha detto di avere motivo di credere che i bambini avessero parenti nel paese, che potrebbero non sapere che i loro cari fossero deceduti.

Non ha potuto confermare se la polizia avesse parlato con il precedente proprietario dell’unità di stoccaggio, ma ha detto che la polizia stava lavorando con l’Interpol e le agenzie estere.

“Stiamo esaminando la propaganda e la raccolta delle telecamere a circuito chiuso, ma dato il periodo di tempo che abbiamo indicato, sarà una sfida”.

Con le valigie sono stati trovati oggetti domestici e personali, che la polizia ha utilizzato nelle indagini per identificare le vittime.

“Molti di noi ufficiali di polizia siamo genitori e abbiamo un lavoro da svolgere e stiamo facendo del nostro meglio per concludere l’indagine e identificare le vittime.

“Non importa per quanto tempo o per quanti anni presti servizio e indaghi su casi orribili come questo, non è mai così facile da fare”.