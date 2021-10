Omofobia. Gasparri (FI), Zan vuole fare violenza al Parlamento e alla democrazia

- Advertisement -

AgenPress – “Zan e c. diffondono affermazioni fuori dalla realtà, alimentano campagne impastate di deformazioni, sfuggono al confronto di merito perché privi di argomenti. Siamo di fronte a una mistificazione che respingeremo. Rattrista il clima di intimidazione che si registra. La compagnia di ventura scesa in campo sarà sconfitta, nonostante la sua tracotanza che spesso sfocia in minacce vere e proprie”.

Lo afferma Maurizio Gasparri di Forza Italia. “Non prevarrà l’intolleranza di Zan, che vuole fare violenza al Parlamento e alla democrazia, tentando di impedire col sostegno di traballanti compagnie di giro una libera discussione sulla legge in esame al Senato. Non vorrebbe il dibattito perché sa che non ha argomenti. Punire più severamente violenze e discriminazioni è giusto, ma non c’entra nulla con gli articoli 1, 4 e 7 che introdurrebbero follie come l’autodichiarazione di genere, il bavaglio alle opinioni, la scuola a base di teoria gender”.