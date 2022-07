Onu. Inviato Usa: la Russia intende cancellare l’Ucraina dalla mappa del mondo, lo ha detto anche Lavrov

- Advertisement -

AgenPress – L’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite ha affermato che non dovrebbero più esserci dubbi sul fatto che la Russia intenda smantellare l’Ucraina “e dissolverla completamente dalla mappa del mondo”.

Linda Thomas-Greenfield ha detto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che gli Stati Uniti stanno vedendo segnali crescenti che la Russia sta gettando le basi per tentare di annettere tutte le regioni ucraine orientali di Donetsk e Luhansk e le regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia, anche installando funzionari per procura nelle aree controllate dalla Russia, con l’obiettivo di tenere referendum fasulli o decreti di adesione alla Russia”.

- Advertisement -

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov “ha persino affermato che questo è l’obiettivo della guerra della Russia”.

Lavrov ha detto domenica a un vertice arabo al Cairo che l’obiettivo principale di Mosca in Ucraina è liberare il suo popolo dal suo “regime inaccettabile”.

Apparentemente suggerendo che gli obiettivi di guerra di Mosca si estendono oltre la regione industriale ucraina del Donbas a est che comprende Donetsk e Luhansk, Lavrov ha detto: “Aiuteremo sicuramente il popolo ucraino a sbarazzarsi del regime, che è assolutamente antipopolare e antistorico”.

- Advertisement -

Il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha dichiarato venerdì al Consiglio di sicurezza che “La de-nazificazione e la smilitarizzazione dell’Ucraina saranno completate”.

“Non ci deve più essere una minaccia da questa fase per il Donbas, né per la Russia, né per i territori ucraini liberati, dove per la prima volta in diversi anni le persone sono finalmente in grado di sentire che possono vivere come vogliono”, ha detto .

Polyansky ha anche avvertito le nazioni occidentali che forniscono artiglieria a lungo raggio e razzi terra-superficie MLRS che stavano spostando “la linea di sicurezza provvisoria” più verso ovest, “e così facendo chiarendo ulteriormente gli scopi e gli obiettivi della nostra operazione militare speciale .”

Thomas-Greenfield ha inseguito paesi che affermano che “la sicurezza di un paese non dovrebbe andare a scapito di quella di un altro”, chiedendo quella che chiamano l’invasione russa dell’Ucraina. Non ha nominato nessun paese, ma questo è un punto di vista che la Cina ha ripetuto spesso, incluso venerdì dal suo vice ambasciatore delle Nazioni Unite Geng Shuang.

“Mettere la propria sicurezza al di sopra di quella degli altri, tentare di rafforzare i blocchi militari, stabilire la superiorità assoluta … porterà solo a conflitti e confronti, dividerà la comunità internazionale e si renderà meno sicuro”.

L’ambasciatore degli Stati Uniti ha anche polemizzato con le nazioni che chiedono a tutti i paesi di abbracciare la diplomazia senza nominare la Russia, dicendo: “Siamo chiari: le azioni in corso della Russia sono l’ostacolo a una risoluzione di questa crisi”. Ancora una volta non ha nominato nessun paese, ma un numero significativo di nazioni in Africa, Asia e Medio Oriente adotta questo approccio.