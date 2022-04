Onu. Proteggere donne e bambini ucraini. Sempre più spesso voci di stupri e violenze sessuali

Il Women’s Peace and Humanitarian Fund sta già sostenendo diverse organizzazioni femminili in prima linea in Ucraina e in Moldova per aiutare le donne e le ragazze sfollate con riparo, medicine, cibo e sostegno psicosociale, anche a donne e ragazze che vivono con disabilità o HIV/AIDS. Il Fondo fornisce anche supporto istituzionale a queste organizzazioni per sostenerle. Con il tuo aiuto possiamo fare molto di più.

