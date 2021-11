Osama bin Laden avvertì al Qaeda di non uccidere Biden, è impreparato, porterà gli Usa in una crisi

AgenPress – Osama bin Laden una volta avvertì al Qaeda di non prendere di mira Joe Biden perché credeva che ereditare la presidenza se fosse successo qualcosa a Barack Obama avrebbe “portato gli Stati Uniti in una crisi”, mostra una lettera riaffiorata.

Nella lettera datata maggio 2010, la mente dell’11 settembre ha scritto che non aveva piani di omicidio contro Biden perché lo riteneva “totalmente impreparato” a guidare gli Stati Uniti.

“Non devono prendere di mira le visite del vicepresidente degli Stati Uniti Biden. I gruppi rimarranno alla ricerca di Obama o Petraeus”, aveva scritto bin Laden.

“La ragione per concentrarsi su di loro è che Obama è il capo dell’infedeltà e ucciderlo automaticamente farà assumere la presidenza a Biden per il resto del mandato, come è la norma laggiù.

“Biden è totalmente impreparato per quel posto, che porterà gli Stati Uniti in una crisi.

“Quanto a Petraeus, è l’uomo di casa in quest’ultimo anno di guerra, e ucciderlo cambierebbe il corso della guerra”.

La lettera è stata scoperta in un tesoro di documenti trovati nel nascondiglio del terrorista in Pakistan dopo essere stato ucciso dalle forze statunitensi in un raid il 2 maggio 2011.

I documenti, scritti tra il 2006 e il 2011, sono pubblicamente disponibili tramite il Combating Terrorism Center di West Point.

Le critiche di bin Laden a Biden sono riemerse tra il fallito ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan e la presa del potere da parte dei talebani.