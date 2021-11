Palamara, On. Cicchitto: da Tajani e Gasparri parole in libertà

- Advertisement -

AgenPress. Dispiace ma Tajani e Gasparri dicono parole in libertà a proposito di Palamara. Palamara col suo libro ha messo in evidenza l’esistenza di un sistema che ha colpito anche Berlusconi.

E’ semplicemente masochistico che alcuni degli amici di Berlusconi attacchino Palamara invece del Sistema che prima ha colpito Berlusconi e che adesso ha espulso Palamara. Tajani e Gasparri non capiscono che Palamara è un testimone, svolge un ruolo di testimonianza. Non è questo il momento di cadere nell’opportunismo o nel timore che votando Palamara ci possa essere una vendetta generalizzata della magistratura.

- Advertisement -

Mai la magistratura è stata così in difficoltà per le rivelazioni contenute nel libro di Palamara e di Sallusti. Se Palamara va in Parlamento può continuare questo ruolo di testimonianza! Altro che discarica! Forza Italia in questi anni di errori ne ha fatti parecchi tant’è’ che è scesa dal 22 al 6/7 per cento. Non ha mai però commesso errori sul terreno delle battaglie per la libertà. Ci auguriamo che non lo faccia in questa occasione così importante.