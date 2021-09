Papa: chi non riconosce i poveri tradisce Gesù

- Advertisement -

AgenPress. Papa Francesco spiega, nel suo Messaggio per la quinta Giornata mondiale dei poveri che sarà celebrata il prossimo 14 novembre, la scelta del tema tratto dal Vangelo di Marco: “I poveri li avete sempre con voi”. “I credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano – aggiunge – sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui”.

Il Papa sottolinea con forza: “Quanti non riconoscono i poveri tradiscono l’insegnamento di Gesù e non possono essere suoi discepoli”. I poveri – osserva – sono “al centro del cammino della Chiesa”.

Oggi, osserva il Pontefice, la piaga della pandemia ha aumentato ulteriormente i poveri, perché “quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di povertà”. Così “i poveri sono aumentati a dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi”.

“Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento“.

Occorre trovare, chiarisce Papa Francesco “le soluzioni più idonee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete”, con progetti di promozione umana, “a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani”. Donne come l’anonima palestinese che unge il capo di Gesù, che con la sua “sensibilità femminile”, mostra di “essere l’unica a comprendere lo stato d’animo del Signore” Perché le donne, prosegue il Papa “così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità”, nei Vangeli “sono invece protagoniste nella storia della rivelazione”.

Purtroppo, ammonisce Francesco, “uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. Il suo appello è forte: “Si impone un differente approccio alla povertà”, una sfida per i Governi e le Istituzioni mondiali, da recepire “con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà” presenti nel mondo e che segneranno i prossimi decenni.

“Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli della loro condizione -allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare”.

Gesù, quando dice “i poveri li avete sempre con voi”, chiarisce Papa Francesco, è “un invito a non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene”. Non si tratta però “di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri”. Infatti “l’elemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia.

Per i cristiani – insiste il Pontefice – c’è un “legame inscindibile” tra “Gesù, i poveri e l’annuncio del Vangelo. Il volto di Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. Tutta l’opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi”. Non troviamo infatti Cristo “quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere”.

“Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno. I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre“.