Paragone (ItalExit): il Pnrr presentato da Draghi è una finzione degna di Cinecittà”

AgenPress. “Il Pnrr presentato da Draghi è solo un effetto speciale basato su parole che inducono alla speranza”, denuncia Gianluigi Paragone, leader di ItalExit, intervenendo in Senato in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25. “Ma poi bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà è che l’Italia sarà commissariata. Stiamo assistendo alla svendita del nostro Paese e degli italiani a favore di finanza e multinazionali.

Questo governo, nel pieno dell’emergenza Covid, sta sbattendo fuori di casa le famiglie e punendo i piccoli imprenditori colpevoli di non riuscire a far fronte a un mutuo. Il green e la riconversione all’elettrico sono l’ennesima grande abbuffata a favore dei soliti noti. I soldi compaiono e scompaiono per magia: ai Benetton sì, ai piccoli imprenditori no.

E’ dal 16 giugno che un pezzo d’Italia aspetta i ristori. Questa è la dimensione sociale del governo Draghi, lo sguardo del premier sulla società è diabolico”.